বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 22, 2025 at 3:59 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : চিন্তা হʼব পাৰে ৷ কর্ম প্ৰভাৱ হ’ব পাৰে ৷ পাচন, পেটৰ ৰোগতো ভুগিবলগীয়া হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিবা ৷ ব্যৱসায় কৰাত প্ৰায় সফল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : ভাল শৰীৰ আৰু ভাল পাৰিবাৰিক সময়ে আপোনাৰ দিন শুভ কৰিব ৷ ভাল পোৱা ব্যক্তিৰ লগত ভ্ৰমণ শুভ হ’ব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ কৰিব ৷ এই সময় পবিত্ৰ বান্ধোনত বান্ধ খোৱাৰ উপযুক্ত সময় ৷ কলাৰ লগত জৰিতসকলৰ বাবে উত্তম সময় ৷ আপুনি আপোনাৰ সুপ্ত প্ৰতিভাক জাগ্ৰত কৰিব পাৰে ৷ দিনৰ শেষলৈকে নাভাগৰাকে আপুনি কাম কৰি থকা শক্তি লাভ কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল, প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : শিল্পী, লেখকৰ দিন হʼব পাৰে ৷ লেখক, লিখোঁতাসকলৰ দিন ভাল হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিন্ত আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ খৰচ ভাল কামৰ বাবে কৰা হৈছে, যেনে ভ্ৰমণ, আনন্দ আৰু খেলা ধূলাত ৷ কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰে আপোনাৰ লগ নিদিব ৷ ফলত আপুনি সম্পূৰ্ণ আনন্দ উপভোগ কৰাত ব্যৰ্থ হ’ব ৷ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগা হ’লে অলপ দিন ৰৈ দিয়ক ৷ পৰিয়াল বা প্ৰিয় সংগীৰ লগত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠজনৰ ব্যবহাৰত আপোনাৰ খং উঠিব পাৰে ৷ সাৱধানে থাকক অন্যথা আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে ৷ সামাজিকভাবে অপদস্থ হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ পেছাদাৰী কার্যত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আবেলিলৈ দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷ স্বাস্থ্য ভাল, স্বাস্থ্য ভাল ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ কার্য্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকা ভাল ৷
মীন ৰাশি : অনৈতিক কাৰ্যকলাপত যুক্ত হৈ আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে । নিজৰ মুখত লেকাম টানি ৰাখক আৰু নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ সাৱধানে থাকক । অবৈধ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহ’ব । দৰৱ আদি কিনাৰ নামত খৰছ হ’ব পাৰে । আপুনি অস্থিৰ হৈ থাকিব যেন লাগিছে । নেতিবাচক মনোভাৱে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, এইবোৰ মনলৈ আহিব নিদিব । আৰাধ্য দেৱতাৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা বিশ্বাসৰ জোৰত আপুনি সঠিক দিশ লাভ কৰিব ।