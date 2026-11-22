২২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ২২নৱেম্বৰ, দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 22, 2026 at 7:21 AM IST
- মেষ ৰাশি : কম সময়ত অধিক লাভ পোৱাৰ আশাত কোনো কাম নকৰিব, আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে ৷ আইনী কামৰ পৰা আঁতৰত থাকক; আৰ্থিক লেনদেনত সৰ্তক হওক ৷ আজি একাগ্ৰতাৰ অভাৱ হ’ব পাৰে; কামত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ ভাল মনৰ বাবে যোগ-অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল, সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায় কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত দেশৰ বাহিৰত সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উৎযাপন হʼব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷