একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 22, 2025 at 4:41 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতি লক্ষ্য দিয়ক । অবৈধ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক । কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ অলপ অনুপযুক্ত যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে; জ্যেষ্ঠসকলে আপোনাৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন নকৰিবও পাৰে ৷ প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ কৰাত পলম হ’ব পাৰে । গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নল’ব ৷ এটা সৰু আঘাতে, ডাঙৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ পথৰ দাঁতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব, পাচন তন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিত বাবে দিনটো শুভ ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সুস্থ হৈ থাকিব ৷ সকলোৰে লগত আনন্দদায়ক সময় পাৰ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গ আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত ফুৰিব যাব পাৰে ৷ আপোনাৰ মনৰ ইতিবাচক শক্তিয়ে সকলো দিশতে জয় লাভ কৰাব ৷ সহকৰ্মীসকলেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব । ঘৰুৱা দিশত ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ অৱশ্যে পেটৰ অসুখ হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব ৷ কাৰ্যালয়ত বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব ৷ সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় পাব ৷ অসম্পূৰ্ণ কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : মানসিক অস্থিৰতা, চিকিত্সাগত অসুস্থতা আৰু অস্থিৰ সম্পৰ্কৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰক । ইতিবাচক চিন্তা কৰক, স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত জটিলতা এৰাই চলক ৷ আক্ৰমাণাত্মক প্ৰবৃত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক৷ বিনিয়োগত লোকচান হ’ব পাৰে । তথাপিও ভৱিষ্যতৰ বাবে বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে এটা ভাল দিন । বৌদ্ধিক যুক্তি-তৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আতঁৰত থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত দেখা গৈছে । প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক উন্নত ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত আপুনি অলপ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ সম্পৰ্কীয়লোকৰ লগত হোৱা বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকক ।
- তুলা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি বহুত ভালধৰণেৰে নহ’বও পাৰে ৷ কিন্তু, দুপৰীয়াৰ পিছত, সকলো ঠিক হ’ব । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি ক্লান্তি, উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱ হ’ব পাৰে । যোগাসন আৰু ধ্যান কৰিব পাৰে । আক্ৰমণাত্মক প্ৰবৃত্তিয়ে আপোনাক দমন কৰিব পাৰে আৰু ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সন্ধ্যা বেলা, ঘৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুন প্ৰকল্প আৰু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ বিশৃঙ্খলতাই দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো সমস্যা জৰ্জৰিত হ’ব যদিও, বিয়লিটো ভাল হ’ব ৷ দ্ৰুতগতিত গাড়ী নচলাব, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অস্ত্ৰোপাচাৰ এৰাই চলক । বিনোদনত ব্যয় বৃদ্ধি ৷ তৰ্কৰ পৰা আতঁৰত থাকক । মধ্যাহ্নৰ পিছত ঘৰুৱা পৰিৱেশ প্ৰতিকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰো উন্নতি ঘটিব ।
- মকৰ ৰাশি : পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীকৰ বাবে দিনটো ফলপ্ৰসূ ৷ ঘৰৰ পৰিৱেশে দুপৰীয়ালৈকে আনন্দদায়ক আৰু আৰামদায়ক হৈ থাকিব । দুপৰীয়াৰ পিছত, কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ৷ সন্মান হানি হ’ব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- কুম্ভ ৰাশি : সকলো দিশতেই ফলদায়ক পৰিণাম লাভ কৰিব । পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আৰু প্ৰশংসাৰ সম্ভাৱনা । স্বাস্থ্যও অতি উত্তম ৷ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ গাৰ্হস্থ্য দিশত, সকলো সুখদায়ক আৰু আৰামদায়ক হ’ব ৷ সন্তানে নিজৰ ক্ষেত্ৰত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : লিখা-মেলা বা বৌদ্ধিক আলোচনা আৰু কামত লিপ্ত হৈ সৃষ্টিশীল আৰু বিশেষণাত্মক কাৰ্য কৰাৰ বাবে এটা ভাল দিন । যিকোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব । আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ শাৰীৰিক অৱনতি ঘটিব পাৰে ৷ বিদেশত বাস কৰা সম্পৰ্কীয় লোকৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷