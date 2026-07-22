কোন ৰাশিৰ আছে বিবাহৰ যোগ, কাৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : July 22, 2026 at 7:14 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক লাভৰ যোগ আছে ৷ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন সুখ আৰু পৰিতৃপ্তিৰে ভৰি পৰিব ৷ আজি আপুনি বৌদ্ধিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাবি চিন্তি কথা পাতিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : স্বামী বা স্ত্ৰী আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ এই সপ্তাহটো চিন্তাত থাকিব ৷ তৰ্ক-বিতৰ্কৰ পৰা দূৰত থকাই ভাল ৷ আপোনাক লাঞ্ছনা কৰাৰ সুযোগ কাকো নিদিব ৷ বন্ধুসকলৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ পেটৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল, প্ৰায় দুইদিনৰ বেতনত হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক ৷ আজি আপুনি আৰ্থিক, সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত লাভবান হ’ব পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে দিনটো ভাল ৷ সংসাৰত শান্তি বিৰাজ কৰিব ৷ বিবাহপ্ৰাৰ্থীসকলে আদৰ্শ সংগী বা সংগিনী বিচাৰি পাব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ পৰিয়াল আজি আপোনাৰ আনন্দৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ধনৰ যোগাৰ কৰাৰ সময়ত সমস্যাত পৰিব পাৰে ৷ কিন্তু সমস্যাত পৰিলে আপোনাৰ লাভহে হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি অধিক ধন আৰু অধিক সন্মান অৰ্জন কৰিব ৷ আপোনাৰ কামত আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতনসকল সন্তুষ্ট হ’ব ৷ সাৱধানে থাকক, দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷