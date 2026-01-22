কোন ৰাশিত আজি মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰষিব ? কোনে ল’ব লাগিব সাৱধানতা, জানো আহক...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 5:06 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভ দায়ক আৰু ঘটনাবহুল । চ’চিয়েল নেটৱাৰ্কিঙক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব । নতুন যোগাযোগ আহিব । পূৰ্ব পৰিকল্পনা বহিঃৰ্ভূত ব্যয়ৰ ইংগিত আছে । ব্যৱসায়ত সফল । বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সাহায্য পাব । বিদেশত স্থায়ীভাৱে বসবাসকাৰী সন্তানৰ পৰা আকৰ্ষণীয় খবৰ পাব পাৰে । সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ ।
- বৃষ ৰাশি : চাকৰি কৰা সকলৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুওৱাৰ সময় ৷ নতুন ক্ষেত্ৰত কাম সহজ গতিত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মী আৰু বচৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ পদোন্নতি বা পুৰস্কাৰ লাভৰ সময় ৷ আগতে হৈ নুঠা কামবোৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ । চৰকাৰী কামত সফল ৷
- মিথুন ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে । গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় । মিশ্রিত খেলিমেলি হৈ পৰিব পাৰে । সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । প্ৰশংসা লাভ । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ।
- সিংহ ৰাশি : প্ৰায় সফল হʼব । সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব । সকলো পৰিশ্ৰমৰ সুখভোগ কৰিব । প্ৰশংসা লাভ ।
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । আনন্দময় দিন হʼব । বিয়াৰ সংযোগত সফল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি মানসিক উদ্বেগ আৰু অশান্তিত ভুগিব । শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ হৈ নাথাকিব । আজি ধীৰ-স্থিৰ হৈ থাকক । বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা মৰম চেনেহ নাপাব । আৰ্থিক ক্ষতি ।
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে । কর্মত মনোযোগ দিব । নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব । হতাশা নহ'ব ।যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । কিন্তু চিন্তা হ'ব পাৰে । খেলিমেলি হʼব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । প্ৰশংসা লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।