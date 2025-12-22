একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : December 22, 2025 at 4:41 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ পৰচৰ্চা নকৰিব ৷ কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত নাই । কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বা নিজকে কোনো কামত জড়িত কৰাৰ আগতে, নিশ্চিত কৰক যে আপুনি কোনো অনৈতিক বা অবৈধ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই । নতুন কাম বা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, ফলদায়ক পৰিণাম লাভ নকৰিবও পাৰে । পেচাদাৰী দিশত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটোত মিশ্রিত ফল লাভ ৷ হতাশা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷ আবেলিটো কঠিন হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ মাতৃৰ ফালৰ পৰা ভাল খবৰ পাব, ঘৰৰ পৰিৱেশ অধিক আনন্দময় হৈ পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি আজি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হৈ আছে । কোনো বৌদ্ধিক চৰ্চাত ভাগ ল’বলৈ আৰু তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণৰ বাবে উত্তম সময় । সমাজত নাম খ্যাতি লাভ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীৰ বাবে ভাল দিন ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বিদেশী বন্ধু-বৰ্গ লগত দিনটো ভালদৰে কটাব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।
- কন্যা ৰাশি : আজি অলস আৰু দুৰ্বল হৈ থাকিব । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা ৷ নিয়োজিত কাম সময় মতে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে হতাশ হ’ব পাৰে । আপোনাৰ চিন্তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ব আপোনাৰ সন্তান । ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আন দিনলৈ পিছোৱাই দিয়ক ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলক ৷ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত সময় ৷ নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ যাব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ আৰ্থিক লাভ আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ সন্ধিয়া, মন্দিৰ দৰ্শন কৰক আৰু অলপ সময় নিৰিবিলি ভাৱে বহক । ই আপোনাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান দিন । ঘৰত তথা কৰ্মস্থলীত আপুনি চাপ অনুভৱ কৰিব । অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- মকৰ ৰাশি : পুৱাৰ কিছুমান সমস্যাৰ বাহিৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই । দিনটোৰ প্ৰথমভাগত, আপুনি সতৰ্ক আৰু সাৱধান হৈ থকা উচিত, বিশেষকৈ যদি আপুনি কোনো আইনী বিবাদৰ সাক্ষী হয় । দ্ৰুতবেগত গাড়ী নচলাব, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আবেলি, সকলো ঠিক হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱন পুনৰ সুচাৰুৰূপে চলিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি সকলোতে সফল হʼব ৷ কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : আমদানি-ৰপ্তানি ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷