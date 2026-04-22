জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 3:53 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিন বিপদাশঙ্কা নহয়, স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্য্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল আৰু সফল হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ কর্ম ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ পুত্ৰ-কন্যাৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- সিংহ ৰাশি : সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল ফল পাব ৷
- কন্যা ৰাশি : টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ টকা-পইচাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব যদিও সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব ৷ নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মনোযোগ দিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ কার্য্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- মকৰ ৰাশি : আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্যত সহজতে সফলতা অৰ্জন কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটোত বিপদাশংকা নহয় ৷ কার্য্য-ব্যৱসায়, পৰিয়াল, প্ৰেম সম্পর্ক, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷