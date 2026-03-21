Published : March 21, 2026 at 6:58 AM IST
- মেষ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ টকা-পইচা জমা কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ সেই ফল পাবলৈ আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : সম্পত্তিৰ আৰু ঘৰৰ পৰা লাভৱান হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব । বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভৱান হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ ভয়, নিৰাপত্তাহীন আৰু অনিশ্চয়তা অনুভৱ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ ওপৰত মনোযোগ দিব ৷সৌন্দৰ্য্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কিছু ধন খৰচ হʼব ৷ নতুন সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত দেশৰ বাহিৰত সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি আপোনাৰ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি কোনো কাৰণ নাই পার্টিৰ, বন্ধুৰ আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ বিয়া বা নতুন বস্তুৰ পার্টি হʼব ৷ আজি ভাগ্য ভাল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি গ্ৰহ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে, খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷