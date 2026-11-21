২১ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ২১নৱেম্বৰ, শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
২১ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 21, 2026 at 5:36 AM IST
- মেষ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত থাকিব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ শক্তিশালি মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কৰ্কট ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হʼব ৷ লক্ষ্যৰ উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ সহজতে নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ নকৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি ৷ কষ্টৰ ফল লাভ ৷ পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামি গহনা কিনিব পাৰে বা গড়ী কিনাৰ কথা ভাবক ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ তাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি যুগল স্থিতিৰ সন্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তা হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি বা হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ বিপদৰ আশংকা আছে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷
- মীন ৰাশি : মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃচিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷