বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মিথুন ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বহুত বিষয়ক লৈ চিন্তাত থাকিব পাৰে । কথা কোৱাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকক, কথা কোৱাৰ ঢং ঠিক কৰিব । অনাৱশ্যক তৰ্ক এৰাই চলক । সম্ভৱ হ’লে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : বহু ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ স্থাপন হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি বহু অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপোনাৰ মনটো উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো অনুকূল নহয় । আপোনাৰ আঁকোৰগোজ স্বভাৱে আপোনাৰ লগতে আনকো বহুত অসুবিধাত পেলাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সৰল দিন ৷ শৰীৰ আৰু মানসিক স্থিতি ভাল ৷ বন্ধুৰ লগত ভালদৰে সময় কটাব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নত ৷ বন্ধু বা প্ৰেমীৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতসকলে বৈবাহিক সুখ লাভ কৰিব ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সামাজিক কাম, উদাৰতা আৰু উন্নয়নমূলক কামে আপোনাক উজলাই তুলিব ৷ এই দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব ৷ বন্ধু আৰু সম্পৰ্কীয় লোকৰ লগত হথাতে লগ হ’ব পাৰিব আৰু এই সময় লাভজনক হ’ব ৷ বিবাহৰ বাবে সময় ভাল ৷ বিবাহপ্ৰাৰ্থীসকলে বিশেষজনক লগ পাব পৰে ৷ ঘৰত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ সময়ৰ কাম সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ঘৰুৱা জীৱনত সকলো শুভ হ’ব ৷ ব্যবসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উপহাৰে বাট চাই আছে ৷ সহযোগীসকলৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ ডাঙৰসকলৰ আৰ্শীবাদ আৰু বচৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ মানসিকভাৱে শান্তি আৰু পাৰিবাৰিকভাৱে সুন্দৰ দিন ৷
- মীন ৰাশি : এই দিনটোত আপুনি এফালে শান্তি আৰু আনফালে উদ্দিগ্নতা অনুভৱ কৰিব ৷ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ভাল হ’ব ৷ কিন্তু অলপ পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱত আপুনি অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ কিছু কাৰণত চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ শৰীৰৰ ওপৰত চকু ৰাখক ৷ কৰণ অলপ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ সন্তানৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস ৰাখক ৷