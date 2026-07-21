প্ৰেমৰ পৰা ধন লাভলৈ- মঙলবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক মঙলবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : July 21, 2026 at 7:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন যাব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমত মধ্যমীয়া ৷
- বৃষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷ দিনটো মধ্যমীয়া ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ সহজে কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰক ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটোত সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব ৷ বৌদ্ধিক চৰ্চাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সুযোগ পাব ৷ আৰ্থিক লাভ ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- তুলা ৰাশি : পার্টী হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱন সংগী নিৰ্বাচনৰ বাবে অতি শুভ দিন । আয় বৃদ্ধি ৷ ব্যৱসায় বিকাশ ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত যাব পাৰে, আনন্দ লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্ম ব্যস্ততা বৃদ্ধি ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি লাভ ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আৰ্ট আৰু নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷