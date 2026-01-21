কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

ETV Bharat / state

কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক বুধবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...

Daily Horoscope for 21st January 2026
ৰাশিফল (ETV Bharat)
ETV Bharat Assamese Team

January 21, 2026

  1. মেষ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত শুভ দিন ৷ সামাজিক কাম আৰু পৰৰ উপকাৰৰ বাবে কৰা কামে আপোনাক আনন্দিত অনুভৱ কৰাব । বন্ধুৰ লগত খৰচ বৃদ্ধি । প্ৰিয়জনক উপহাৰ প্ৰদান কৰিব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : নতুন অধ্যয়ন কৰি সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । কার্য-ব্যৱসায়ত ভাল নহʼবও পাৰে । কিন্তু হতাশা নহʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হব । সত্যৰ ভাল ফল লাভ ।
  3. মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে । প্ৰেমত শুভ । নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত ব্যস্ত হʼব । কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে| । এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব । নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্য সফল । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । প্ৰশংসা লাভ ।
  5. সিংহ ৰাশি : আজি দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব । কর্মত জীৱন বিপদত পৰিব পাৰে । যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে ।
  6. কন্যা ৰাশি : অধ্যয়নৰ কাৰ্যভাৰ বৃদ্ধি । নিজৰ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
  7. তুলা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে ভাল দিন । কৰ্ম জীৱন ভাল । নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব । কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । ভাগ্য ভাল ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : আজি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে । মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে । সৰু যাত্রাৰ যোগ ।
  9. ধনু ৰাশি : আজি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । কর্মত প্ৰবল হেঁচা পাব । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে । বিশৃঙ্খলতাই দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব । নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ।
  12. মীন ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

