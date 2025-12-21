কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : December 21, 2025 at 5:31 AM IST
মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পুৰণি বন্ধু প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যৱসায়-কৰ্ম জীৱতন ভাল বন্ধু লাভ ৷
মিথুন ৰাশি : গণেশৰ আৰ্শীবাদত দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ সমাজ, পৰিয়াল আৰু সম্বন্ধিয়ৰ মাজত আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তাই আপোনাক আনন্দিত কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ ঠাইত ভ্ৰমণ কৰিব যাবলৈ পাৰে ৷ বন্ধু বা সহকৰ্মীৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ গাড়ী কিনাৰ সুন্দৰ সময় ৷
কৰ্কট ৰাশি : গ্ৰহৰ অৱস্থান বহুত ভাল ৷ দিনটো আনন্দদায়ক আৰু ঘটনাবহুল হৈ উঠিব । সফলতা আৰু প্ৰচুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকে আপোনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ’ব পাৰে । ঘৰৰ পৰিৱেশ আজি উজ্জ্বল আৰু উৎসৱমুখৰ হৈ থাকিব । প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ নামত আজি কিছু ব্যয় হ’ব পাৰে ।
সিংহ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত শুভ দিন যদিও কিছুমান সৰু কথাই আপোনাক খঙাল কৰি তুলিব ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শৰীৰ ভাল ৷ কলা, খেল, ছবি অঁকা আদি কাম নিজ মনেৰে কৰিব পাৰিব ৷
কন্যা ৰাশি : আজি বৰ ভাল দিন নহয় ৷ এলাহ আৰু মনোযোগহিনতাই আপোনাৰ কামবোৰ সঠিক সময়ত শেষ হোৱাত বাধা দিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত কাজিয়া আৰু পৰিয়ালৰ পৰা পোৱা অপমানে আপোনাক মানসিক অশান্তি দিব ৷ মাতৃৰ শৰীৰৰ বাবেও আপুনি চিন্তাত পৰিব ৷ সাবধানে থাকক আৰু সম্পত্তি বিষয় বা আইনী কামত বিশেষ সাবধানতাৰ পৰিচয় দিয়ক ৷
তুলা ৰাশি : ধৰ্মীয় ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰক ৷ আপোনাক দিয়া ভাল ফলৰ বাবে ভগবানক ধন্যবাদ দিয়ক ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্বন্ধ ভাল ৷ আনন্দৰে থাকিব ৷ কৰোবাৰ মিঠা কথাই আপোনাৰ অন্তৰ চুই যাব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : কথা কওঁতে সাৱধান হওক ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আজি আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতি জটিল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত হঠাৎ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ’ব ৷
ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিয়ক ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল ৷
মকৰ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ হতাশা নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল ফল পাব ৷ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল । নতুন উদ্যোগৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজি সময়টো বৰ ভাল । সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব । সন্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল ৷ আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিতৰ বাবে দিনটো শুভ ৷