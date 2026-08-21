কোন ৰাশিৰ আজি হাতলৈ ধন আহিব, প্ৰেমত কাৰ শুভ, কাৰ বাবে দিনটো অশুভ, চাওক দৈনিক ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ? জানিবলৈ চাওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
Published : August 21, 2026 at 10:07 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপুনি কঠিন কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব পাৰিব ৷ বহু ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ হʼব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক ৷
বৃষ ৰাশি: বাহন চলাওঁতে সাৱধান হওক৷ দিনটোৰ আনন্দৰে পাৰ হ’ব৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মক্ষেত্ৰত শান্ত হৈ থাকক, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ পৰিয়ালৰ যতন লওক ৷
মিথুন ৰাশি: নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়নত ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কামত এলাহভাৱ জাগিব পাৰে ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত ভাল ৷
ককৰ্ট ৰাশি: কৰ্ম বা ব্যৱসায়ত লাভ নিশ্চিত নহ’ব পাৰে৷ কিন্তু হতাশ নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সফলতা লাভৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তি দূৰ হʼব ৷ বন্ধুৰ সৈতে সময় কটাব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি: নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব৷ পুৰণি বন্ধুৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় আৰু কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি: খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ ধৈৰ্য্য ধৰক আৰু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ৷ মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক ৷ কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত এতিয়াই গ্ৰহণ নকৰিব, অলপ সময় লওক ৷ নতুন একো কাম আৰম্ভ নকৰাই মংগল ৷ ভ্ৰমণ অলপ দিনৰ বাবে বাতিল কৰক ৷ ভালপোৱা ব্যক্তিৰ লগত বাদ-বিবাদত লিপ্ত নোহোৱাই ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যত্ন লওক৷ আবেলিলৈ কৰ্ম জীৱন ভাল হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি: প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্ৰা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ দিনটো আনন্দময় হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: আপোনাৰ আজিৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ শিক্ষার্থীৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা৷ বৈবাহিক জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এটা সক্ৰিয় দিন ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
মীন ৰাশি: আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কর্মজীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷