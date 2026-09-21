কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যোগ, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : September 21, 2026 at 7:06 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ! আপোনাৰ আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি, গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত নাই । নতুন কাম বা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, ফলদায়ক পৰিণাম লাভ নকৰিবও পাৰে । চখপূৰণ আৰু মন প্ৰফুল্ল কৰা কাৰ্যত সময় কটাই উদ্বেগ আৰু চাপ মুক্ত হ’ব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : চিন্তামুক্ত হোৱাৰ আৰু আনন্দ লোৱাৰ সময় । আপোনাক আনন্দ দিযা বহুতো কাৰ্যত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব; বজাৰ কৰা, ৰোমাঞ্চকৰ খেল আৰু আনন্দ উপভোগ কৰা । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে । যোগাসনে আপোনাক শান্ত কৰিব পাৰে আৰু অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ সাহস প্ৰদান কৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ আমদানি-ৰপ্তানিত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ কার্য জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কর্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কর্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্য পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰা ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ জধে-মধে বহুতো বজাৰ কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ কর্ম প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু বিফল হʼব ৷ নিৰুৎসাহিত পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : কর্মত প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথমভাগত আপুনি আক্ৰমণাত্মক আৰু বিৰক্ত হৈ থাকিব । আপোনাৰ মনৰ পৰিৱৰ্তনক লক্ষ্য কৰক, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত আঘাত সানিব পাৰে। প্ৰিয়জনৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে আৰু কাৰোবাক আহত কৰিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতি এৰাই চলিবৰ বাবে মনে মনে থাকিবৰ চেষ্টা কৰক আৰু ধ্যান সাধনা কৰক ৷ ই নিশ্চয় আপোনাক শান্তিপূৰ্ণ মন প্ৰদান কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : এটা আনন্দময় দিনৰ আভাস হৈছে । আপোনাৰ ব্যৱসায়ে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে আৰু আপোনাক বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকল সন্তুষ্ট হৈছে আৰু ই আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইতিবাচন মনোভাৱক দৰ্শাই। আপোনাৰ লাভ আৰু আয় বৃদ্ধি পাব ।