মহানৱমী : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে সোমবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
মহানৱমী ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 20, 2026 at 5:56 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ।
- মিথুন ৰাশি : নেতিবাচক মনোভাৱ দূৰত ৰাখক ৷ আৰ্থিক কষ্ট হ’ব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : অকস্মাৎ ব্যয় আৰু হজম সম্বন্ধীয় সামান্য অসুস্থতা হ’ব পাৰে । ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । আলোচনাৰ পৰা দূৰত থাকক ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া-বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত ভালে থাকক ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাব ৷ ধন উপাৰ্জনৰ যোগ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ নতুন কোনো উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিব পাৰে । সময় বৰ ভাল ৷ সম্পদ বৃদ্ধি হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰতো সফলতা পাব । গ্ৰহৰ অৱস্থান ভাল ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷
- ধনু ৰাশি : কিছু সময় অকলে আৰু নিৰ্জন থাকিবলৈ মন যাব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পালন কৰিব পাৰে । ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা উপহাৰ পাব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কাজিয়া বা বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে । ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত আৰু আইনী বিষয়ক লৈ কাম কৰাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকিব । অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷