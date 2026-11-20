আজি শুকুৰবাৰ : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
আপোনাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 20, 2026 at 4:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি বিবাহ আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : এটা প্ৰায় ভাল দিন ৷ অফিচৰ পাৰ্টীত আপোনাৰ সুন্দৰ সাজপাৰে সকলোকে মোহিত কৰিব ৷ ভাল খবৰ পাব পাৰে, যি আপোনাৰ কামৰ বা প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত জয়ী হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাল শৰীৰ , পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় আৰু বৃহৎ ধন লাভ, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি লাগে ৷ গণেশৰ আৰ্শীবাদত এই সকলো আপোনাৰ হাতত ৷ বেছি কষ্ট নকৰাকে ফল লাভ কৰিব ৷ আক্ৰমণাত্মক ভাব আঁতৰ কৰক, আপোনাৰ কথাই নভবাকে বিপদ মাতি আনিব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব ৷ সফল হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব পাৰিব ৷ কোনো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ সুন্দৰ সময় কটাবলৈ যাব পাৰে, নহ’লে সুন্দৰ এটা দিন প্ৰিয়জনৰ লগত ঘৰতে থাকিব পাৰে ৷ কাৰ্যালয়ৰ বাবে মাটি কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰক, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব ৷ প্ৰায় সফল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷