কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধি ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত আহাৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ দিনটো নাৰীৰ সৌভাগ্য উদয় হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কিন্তু কিছু চিন্তাৰ সৈতে যুঁজিব ৷ বিপদ হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি অলপ সাৱধানে থাকক । ভাবি-চিন্তি যিকোনো কাম কৰিব ৷ মাতৃৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ’ব পাৰে । কাগজ-পত্ৰৰ কাম আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : সুস্থ শৰীৰত সুস্থ মনৰ বাস । সেয়ে শৰীৰ আৰু মন দুয়োটা যিমান পাৰে সুস্থ কৰি ৰাখিব ৷ আজি কাম-কাজ ভালকৈ কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভাল সময় কটাব পাৰিব ।
- তুলা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্য সফল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সতেজ হৈ থাকিব । ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভাল ৷ পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মীন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ ৷