জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 20, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এটা প্ৰায় ভাল দিন ৷ আজিৰ দিনটোত সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম, ব্যৱসায়ৰ লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ যিকোনো সম্পর্কত পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷
বৃষ ৰাশি: কর্মত প্ৰবল চাপ থাকিব ৷ যাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ মনোযোগ দিলে সফল হ’ব ৷ এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷
মিথুন ৰাশি: কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ মনৰ সক্ৰিয়তাৰ বাবে যোগ-অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা জন্মিব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি আবেগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিব, তেহে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস, ভৰসা ৰাখিলে নিশ্চয়কৈ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণৰ যোগেদি সফলতা লাভ কৰিব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভৰ যোগ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: কর্ম আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্য সফল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷
তুলা ৰাশি: কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম সম্পাদন কৰক ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এটা প্ৰায় ভাল দিন ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা বিপদৰ আশংকা আছে ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ মনটোক অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো ভালদৰে পাৰ হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ মনটোক ভালে ৰাখিবলৈ সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷ যোগ-অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ কিন্তু ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কোনো জটিল ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটিব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত অশান্তিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব, বিফলতাৰ যোগ ৷
কুম্ভ ৰাশি: শিক্ষার্থীসকলৰ বাবে শুভ দিন ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ আবেলি নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে কৰা সহায়ে ভাল ফল দিব ৷
মীন ৰাশি: খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’লেও লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷