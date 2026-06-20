জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 20, 2026 at 5:05 AM IST
মেষ ৰাশি: ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে ৷ অধিক পেছাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা পাব ৷
মিথুন ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিনটোত বিপদৰ আশংকা থাকিব ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত ভাল ফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ মধ্যমীয়া ৷ বিশেষ কোনো ঘটনা নঘটে আপোনালোকৰ জীৱনত । আপোনাৰ চাৰিওফালে বিশেষ একো নঘটিলেও আপোনাৰ মনলৈ বহু কথা আহি থাকিব ৷ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াসেৰে কাম কৰাৰ পিছতো তাৰ ফলক লৈ সন্তুষ্ট হ’ব নোৱাৰিব । যাৰ ফলত আপোনাৰ মন অস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু দুশ্চিন্তাই মনটোক আগুৰি ধৰিব । মানুহক সন্দেহ কৰা মনোভাৱৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ আজি পাৰিবাৰিক বিবাদ এৰাই চলিব পাৰিব । স্বাস্থ্য আৰু ধন ৰক্ষা কৰক । বাওঁচকুত আমনিদায়ক বিষে আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে । অনৈতিক কাৰ্যৰ পৰা দূৰৈত থাকক, নহ’লে পিছলৈ এই কামৰ বাবে আপোনাৰ অনুতাপ হ’ব পাৰে আৰু অপৰাধবোধত ভুগিব পাৰে । আপুনি যদি ইতিমধ্যেই অপৰাধবোধত ভুগি আছে, তেতিয়াহ’লে মনটো শান্ত কৰক আৰু বিশ্ৰাম লওঁক ।
সিংহ ৰাশি: আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্ম কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈশভোজনত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷ আনন্দময় সময় ৷
কন্যা ৰাশি: আঁকোৰগোজ হোৱাটো ভাল নহয় আৰু অলপতে খং কৰাটোও ভাল নহয় । এইষাৰ কথা সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য । গোটেই দিনটো আপুনি অসংখ্য প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব, এইবোৰ সমস্যাত আপোনাৰ মন উচ্ছৃংখল হৈ থাকিব । আত্মবিশ্বাসী হৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল, কিন্তু অহংকাৰী হ’লে বেয়া হ’ব । আনকি অহংকাৰ দেখুৱালে আপোনাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বন্ধুও আপোনাৰ পৰা দূৰৈত গুচি যাব । আইনী কাৰ্যকলাপ পিছুৱাই দিয়ক আৰু নিজক ধীৰ-স্থিৰ আৰু শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক । ব্যয় অধিক হ’লেও ধৰ্মীয় বা সামাজিক কাৰণত খৰচ কৰাৰ পৰা দূৰৈত নাথাকিব । এইবোৰ কামত খৰচ কৰিব পাৰিলে আপোনাৰহে ভাল লাগিব । নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ সজাগ থাকক ।
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব ৷ নতুন কাপোৰ-পোছাক কিনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কিছু লাভ কৰাৰ সপোন দেখিব ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷
ধনু ৰাশি: আজি ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: এই সপ্তাহত আইনী দলিলত খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷
কুম্ভ ৰাশি: আত্মবিশ্বাস আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ বাবে গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূলত আছে । আজি আত্মবিশ্বাসী আৰু সুদৃঢ় মানসিকতা লৈ থাকিব । আজি আপুনি পৰিস্থিতি অনুসৰি নিজক সাজু কৰি ল’ব । আজি প্ৰেমমধুৰ সম্পৰ্কই আপোনালোকক স্বপ্নৰ ৰাজ্যত লৈ যাব, এক আনন্দ অনুভৱ কৰিব । সুন্দৰ পোছাক, জুতিলগা খাদ্যৰ সৌৰভ, সৰু-সুৰা ভ্ৰমণ আৰু পৰস্পৰৰ উপস্থিতিক লৈ আপুনি আৰু আপোনাৰ প্ৰেয়সী নিমগ্ন হৈ থাকিব । সংসাৰ সাগৰত সাঁতুৰি থকা লোকৰ বাবে দাম্পত্য সুখৰ যোগ আছে । অবিবাহিতসকলে বহু সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বন্ধুৰ পৰা উপকৃত হ’ব, যি এসময়ত আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটো ভাল, সামাজিক মান বৃদ্ধি পাব । অংশীদাৰিত্ব লাভদায়ক বিবেচিত হ’ব ।
মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফল হ’ব ৷ পুৰণি বিবাদবোৰৰ অন্ত পৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷