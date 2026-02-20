আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ ৰাশিফল...
কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
Published : February 20, 2026 at 1:13 AM IST
- মেষ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাগ্যশালী দিন ৷ শক্তিশালী মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ আগবাঢ়ক, সকলো আপুনি ভবাৰ মতেই হ’ব ৷ নতুন যোগাযোগ হ’ব আৰু সেইয়া অধিক ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব । আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । প্ৰায় সফল হʼব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ।
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব । জীৱনত সফল হʼব । আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব, আজি লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব । নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ সহজতে নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হ’ব ৷ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব আৰু পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামী গহনা কিনিব পাৰে বা গড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু বাদ-বিবাদ সোনকালে শেষ কৰিব পাৰিব , আপোনালোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত সহায় হ’ব ৷ ব্যৱসায়ত লাভ দেখা যায় ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব । আনন্দময় হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব । বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব । আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব । প্ৰশংসা লাভ হʼব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সন্মুখীন হʼব । দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে । মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । আনন্দময় দিন হʼব । কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । অন্যথা দিন বিপদাশঙ্কা হৈ পৰিব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । ভোজন-পানত মনোযোগ দিয়া উচিত ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল সফল হʼব । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । পৰিশ্ৰমৰ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব । দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় । প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ।
- মীন ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব । কিন্তু তেনে বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ কৰি সতেজ হ’ব পাৰি । আজি প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।