কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : April 20, 2026 at 4:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ'ব ।
- মিথুন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্য সফল হʼব । আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব । বন্ধুৰ আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে । জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি কর্মত আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । আপোনাৰ বিদেশী ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব । নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ।
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । প্ৰশংসা লাভ হʼব । কৰ্ম জীৱনত এক ভাল বন্ধুত্ব লাভ হʼব । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । পদোন্নতি হʼব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাৰতীয় ধৰ্ম্মত কয় যিয়েই নহওক কিয় সদায় ভাল কর্ম কৰিব । ইয়াৰ চুড়ান্ত ফলাফল নিভাঁজ হʼব । আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব । ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য্য নেহেৰুৱাব। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ।
- ধনু ৰাশি : পৰামর্শ মতে আপুনি নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, প্ৰায় সফল হʼব । আপুনি নিজৰ মতে চাব আপুনি সফল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব । কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে,কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ।
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব । কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।