জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক মঙলবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : September 1, 2026 at 9:25 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপুনি পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ টকা ৰাহি ভাল হʼব ৷ খৰচ সুস্থিৰে কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি আপুনি লোকক শাসন কৰিব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ উচিত ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সংযোগ হʼব ৷ আজি নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত তৰ্কত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব কিন্তু নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
ককৰ্ট ৰাশি: নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিনটো ভালেৰে যাব ৷ মানসিক চিন্তাই দেখা দিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল আৰু সফলতা ভৰা হʼব ৷ আপোনাৰ নতুন সক্ৰিয়তা অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমেৰে ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ ভয়, নিৰাপত্তাহীন আৰু অনিশ্চয়তা দিনটোত অনুভৱ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ সেই বাবে তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কওঁক যে আপুনি নৈতিক শুদ্ধতা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু তাক কোনেও ভংগ কৰিব নোৱাৰে । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
তুলা ৰাশি: কন্যা শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হʼব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহব পাৰে ৷ কিন্তু হতাশ নহ'ব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ'ব ৷ সত্যৰ ভাল সফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
ধনু ৰাশি: আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল সফল হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: আপোনাৰ দৃঢ় নিশ্চয়তা, নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা ৰখা উচিত ৷ আপোনাৰ ভাল গুণৰ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক ফল লাভ হʼব ৷ কর্ম সমৰ্পণ কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা লোৱা উচিত ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ'ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি পার্টী হʼব পাৰে বন্ধুৰ লগত ৷ আপুনি আজি উৎসৱ পালন কৰিব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷
মীন ৰাশি: খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ সুস্থিৰে কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷