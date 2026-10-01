জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ শনিবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া জানক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : October 1, 2026 at 5:02 AM IST
মেষ ৰাশি: নিজৰ কর্ম, ব্যৱসায়ত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে আৰাম কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে । নিশাৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: আজি ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ বাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আজি আপুনি দুমুখীয়া স্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি আৰু হতাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ কর্মৰ দ্বাৰ প্ৰশংসিত হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
সিংহ ৰাশি: নিজৰ কৰ্ম, ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত প্রতিযোগিতাৰ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা, কিন্তু বিফল হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ দিনটোৰ শেষত প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
কন্যা ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ নতুন তথা সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি: আজি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে এটা ভাল দিন ৷ কৰ্মজীৱনত নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ যোগ ৷ নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত থকাৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মৰ জৰিয়তে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰাৰ আশা ক্ষীণ ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: নিজে নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হ’ব ৷ পৰামর্শ অনুসৰি নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷ নিজৰ মতে চলিলে আপুনি সফল হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: শিক্ষার্থীৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দিন ৷ বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ আধৰুৱা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপনৰ যোগ ৷ কর্মজীৱনত বিপদৰ সন্মুখীন হ’লেও শেষলৈ ভাল ফল পাব ৷
মীন ৰাশি: বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷