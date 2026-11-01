১ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১নৱেম্বৰ, শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
১ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 1, 2026 at 10:23 AM IST
- মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : টকা-পইচা হʼব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰশংসা লাভ ৷ আনন্দময় দিন ৷ যুক্তিৰে চিন্তা কৰিব, অন্যথা বিপদত পৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ যত্ন লওক ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- ধনু ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : সফলতা অনুসন্ধানৰ চিন্তা কৰক ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখক । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কর্ম প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ কামত মনোযোগ দিব ৷
- মীন ৰাশি : সক্ৰিয় দিন হʼব ৷ মানসিক চিন্তা থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান হ'ব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷