কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে হ’ব সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে হ’ব সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 1, 2025 at 7:46 AM IST
মেষ ৰাশি : নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ নতুন ব্যবসায় আৰম্ভ হ’ব আৰু পুৰণিবোৰৰ উন্নতি হ’ব, এই সকলোবোৰ লাভজনক হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ ভাল দিন ৷ বচৰ ভাল ব্যৱহাৰ আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগিতাৰ ফলত উন্নতি হ’ব আৰু পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ ঘৰুৱা পৰিবেশত আপুনি কৰা সকলো কামতে আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ দামী উপহাৰ আপোনালৈ কোনোবাই পঠিয়াই আছে ৷
মিথুন ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে নেতিবাচকতাৰে পূৰ্ণ । আজি আপোনাৰ উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ অভাৱ থাকিব । বিষণ্ণতা আৰু নৈৰাশ্যক দূৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব । নিজৰ বিৰক্তিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সংঘাত এৰাই চলক । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ বাবে দিনটো ভাল নহয় ।
সিংহ ৰাশি : আজি দিনটো বিপদাশঙ্কা হয় ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল নহ’ব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি কর্মত ব্যস্ত থকা হʼব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : বাহ ! এইটো এটা সফল দিন ৷ মানসিক,শাৰিৰীক আৰু ধৰ্মীয়ভাবে নিজকে সজীৱ যেন পাব ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰিব আৰু উপহাৰৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ ৰাতিৰ আহাৰত ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷এনে এটা ভাল দিন উপভোগ কৰক ৷ নিজৰ ভিতৰত পবিত্ৰতা অনুভব কৰিব আৰু যিয়ে আপোনাক অলপ দুখী অনুভব কৰাব ৷
মীন ৰাশি : লোভ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয় ৷ ভৌতিক বস্তু লাভৰ বাবে পৰিবেশ সুগম নহয়৷ নতুন কামত পইচা সদ্যহতে নলগোৱাই ভাল ৷ সম্পতি আপোনাৰ হাতৰ পৰা পিচলি যাব ৷ শৰীৰ ভালে নাযাব আৰু মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ ঘনিষ্ঠজনৰ লগত মতৰ ভিন্নতা আহিব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় কামত খৰচ হ’ব পাৰে ৷ আপুনি নভবাকৈ ই আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাব পেলাব পাৰে ৷