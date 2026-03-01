কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী কেনে যাব আপোনাৰ দিনটো, জানি লওক ইটিভি ভাৰত অসমৰ ৰাশিফলত…
Published : March 1, 2026 at 5:04 AM IST
মেষ ৰাশি: দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰা কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ দিনটো শুভ হ’ব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ কৰ্ম জীৱনত শুভ ৷ সাৱধান তথা সুস্থিৰে গাড়ী চলাব ৷
বৃষ ৰাশি: বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন হ’ব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত আজি ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ বিবাহৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
মিথুন ৰাশি: আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ ল’লে ভাল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: বহু আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল বাবে দিনটো প্ৰায় ভালদৰেই পাৰ হ’ব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: আনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আনন্দময় দিন ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা বিপদৰ আশংকা আছে ৷
কন্যা ৰাশি: কর্ম, ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময়ত আনন্দময় হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: দোধোৰ-মোধোৰত পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ দুঃচিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটিব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশাৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময়ত আনন্দময় হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব ৷ আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ দিনটোৰ মাজলৈ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফলতা অৰ্জন ৷
ধনু ৰাশি: দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ নতুন সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান শুভ ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: প্রতিযোগিতাত নামিলেও কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হ’ব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ কৰ্মৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়, কর্ম, সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা ৷