শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...
দৈনিক ৰাশিফল (RKC)
Published : August 1, 2026 at 4:18 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো লাভদায়ক আৰু ঘটনাবহুল । চ’চিয়েল নেটৱাৰ্কিঙক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব । পূৰ্ব পৰিকল্পনা বহিঃৰ্ভূত ব্যয় হ’ব পাৰে ৷ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সাহায্য পাব ৷ অকস্মাৎ সৌভাগ্য উদয় হ’ব । সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ ।
- বৃষ ৰাশি : চাকৰি কৰা সকলৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুওৱাৰ সময় ৷ নতুন ক্ষেত্ৰত কাম সহজ গতিত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মী আৰু ব’চৰ সহযোগিতা লাভ ৷ পদোন্নতি হ’ব ৷ আগতে হৈ নুঠা কামবোৰ আজি পূৰ হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ ৷
- মিথুন ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷
- সিংহ ৰাশি : সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ পৰিশ্ৰমত সুখ ভোগ কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গ লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : মানসিক উদ্বেগ আৰু অশান্তিত ভুগিব ৷ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ নাথাকিব । বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা মৰম চেনেহ নাপাব ৷ আৰ্থিক ক্ষতিৰ যোগ ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰত চহী কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ততা বাঢ়িব ৷
- মকৰ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম সফল লাভ ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
- মীন ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷