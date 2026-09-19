জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ শনিবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া জানক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : September 19, 2026 at 4:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগ কাৰণে সম্পর্কসমূহত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ বাবে কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ হতাশ হ’ব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় আৰু যিকোনো ভাল কামৰ মাজেৰে দিনটো ভালদৰেই পাৰ হ’ব ৷ মন্দিৰ ভ্রমণ হ’ব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: নিজৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি: ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বৈবাহিক সংযোগত সফলতা লাভ ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ পিতৃ-মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ যোগ ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ আপোনাৰ আজি সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ সংযোগত সফলতা ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ আজি সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ প্ৰায় ভালে হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সম্ভাৱনা ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: এই দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু আপুনি কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্যত সফল নহ’বও পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয়সমূহ ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হ’ব পাৰে, আনন্দময় হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময়ত আনন্দময় হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি গোটেই দিনটোত আপোনাৰ লাভ বন্ধ হৈ থাকিব । অনাৱশ্যক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজত কাজিয়া-বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰৈত থাকক । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত থকা ভুল ধাৰণাবোৰ ভাঙি দিয়ক । শাৰীৰিক সমস্যাই আপোনাক বিষণ্ণ কৰি ৰাখিব । নেতিবাচক চিন্তা এৰাই চলক আৰু অনৈতিক কাৰ্য-কলাপৰপৰা দূৰৈত থাকক ।
ধনু ৰাশি: সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হ’ব পাৰে, আনন্দময় হ’ব ৷ ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামৰ মাজেৰে দিনটো ভালেৰে যাব ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম লাভ ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
মকৰ ৰাশি: প্ৰতিটো পদক্ষেপতে সাৱধানে খোজ পেলাওঁক । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি সহায়-সহযোগিতা পাব পাৰে । আপোনাৰ আয়তকৈ ব্যয় অধিক হ’ব । আজি আপুনি ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যক লৈ দুশ্চিন্তাত ভূগিব পাৰে । সন্তান বা আত্মীয়ৰ সৈতে আপোনাৰ কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ আজি আপুনি সফল হ’বলৈ হ’লে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম কৰিব লাগিব । উদ্বেগে আপোনাক আমনি দি থাকিব । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা, সাৱধানে থাকক ।
কুম্ভ ৰাশি: নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ । কৰ্মক্ষেত্ৰত (চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত) আপুনি লাভবান হ’ব পাৰে । কোনো বান্ধৱীয়ে আপোনাক নতুন কামৰ দায়িত্ব দিব পাৰে । আজি ধনৰ দেৱীৰ কৃপালাভ কৰিব ৷ সামাজিক খ্যাতি আজি ইতিবাচকভাৱে বৃদ্ধি পাব । সন্তানসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালেই থাকিব । পত্নী আৰু পুত্ৰৰ পৰা সু-সংবাদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ বিবাহযোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল । সুখদায়ক ভ্ৰমণ হ’ব পাৰে ।
মীন ৰাশি: আমি অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰা উচিত ৷ পুৰণি আৰু অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় হ’ব ৷ লোকসকলৰ মাজত হোৱা বিবাদক সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰা হ’ব ৷ আপোনাৰ সৎকৰ্ম্মক আৰু অধিক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷