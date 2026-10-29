আজি বৃহস্পতিবাৰ : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
Published : October 29, 2026 at 5:04 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকাৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
মিথুন ৰাশি: আজি আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিয়ালৰ লগত থকা সম্পর্ক প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ তেনে পৰিস্থিতিত আপুনি শান্ত হৈ থাকিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ সফল হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচা ৰাহি কৰিব পাৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ লাভৰ যোগ ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হ’ব পাৰে, আনন্দময় হ’ব ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ সাঁতুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
কন্যা ৰাশি: কন্য়া-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হ’ব ৷ আজি সৎ কৰ্মক উন্নত কৰিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি: নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ আজি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হ’ব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে সজাই তুলিব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰক ৷ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷
ধনু ৰাশি: কর্মত প্ৰবল চাপ অনুভৱ কৰাৰ লগতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও প্ৰায় সফলেই হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সুখৰ সময় পাৰ কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: বিদেশত শিক্ষাগ্ৰহণ, অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷ সেইক্ষেত্ৰত সফলতা ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন ৷ আজি আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ভাল ফলেই লাভ কৰিব ৷