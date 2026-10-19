মহাঅষ্টমী : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে সোমবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
19 অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 19, 2026 at 5:46 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব পাব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো সাৱধানে থাকক ৷ যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখিন হ’ব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো কঠিন হ’ব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিব ৷ খঙৰ পৰা মুক্ত থাকক ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ যোগ আৰু ধ্যানৰ যোগেদি মনক শান্ত কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব ৷ দিনটো মধ্যমীয়া ৷
- সিংহ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে দিনটো কঠিন । সন্তানক লৈ দুচিন্তা হ’ব ৷ সাৱধানে থাকক । বৌদ্ধিক আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব ।
- তুলা ৰাশি : ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হ’ব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ফলদায়ক । আৰ্থিকভাৱে লাভবান হ’ব পাৰে । স্ত্ৰীৰ ভাগ্য অনুকূল ৷ নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে শুভ সময় । সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ ।
- ধনু ৰাশি : গ্ৰহৰ দশা ভাল ৷ লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰি থাকিব ৷ কামৰ ফল ভোগ কৰিব ৷ সামাজিক কামত কৃতকাৰ্য হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত সময় কটাৱক ৷ ভ্ৰমণ ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সৌভাগ্য হ’ব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ ধাৰে লোৱা আৰু আনক ধাৰ দিয়াৰ পৰা অলপ দিন আঁতৰত থাকক ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক আৰু মানসিক শান্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰক ৷
- মীন ৰাশি : গ্ৰহৰ ভাল প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব ৷ নতুন বন্ধুত্ব আৰু ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক লাভদায়ক হ’ব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমাণ্টিক ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ ঘৰৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ ৷