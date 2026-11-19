১৯ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১৯ নৱেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
১৯ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 19, 2026 at 6:58 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত ভাল। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অনুকূল, কাৰণ আজি ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ব পাৰে । সংসাৰত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ বৰ্তি থাকিব ।
- মিথুন ৰাশি : যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কেইবামাহো ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আনন্দৰ দিন হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত দেশৰ বাহিৰত সফল হʼব ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰাত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত এই পৃথিৱীখন আছে যেন লাগিব । আপুনি যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছে, তেতিয়া হ’লে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে । ঘৰৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ সুখবৰ পাব পাৰে । আজি আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ তুলনাত অধিক ব্যয় হ’ব পাৰে ।
- তুলা ৰাশি : সন্তানৰ বিষয়ে উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে । আপুনি যদি পঢ়ুৱৈ তেতিয়া হ’লে পঢ়াশুনাত মন বহাব নোৱাৰিব আপুনি । অৰ্থহীন আৰু বিতৰ্কিত আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব। আপোনাৰ সুনাম নষ্ট হ’ব পাৰে । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰপৰা বিৰত থাকক । ভ্ৰমণ এৰাই চলক । ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে সংঘাত হ’ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপোনাৰ নতুন সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমাত ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কোনো কাজিয়া আৰু বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । নম্ৰ আৰু বিনয়ী হৈ থাকিব পাৰিলে আপুনি সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব । আজি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য আপোনাৰ বৰ ভাল নাযাব । চকুৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । পঢ়ুৱৈসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু লাভদায়ক । শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আপুনি অত্যন্ত তজবজীয়া অনুভৱ কৰিব । জাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই দুয়ো দিশতেই আপুনি পৰিতৃপ্ত অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে কয় আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব, আনন্দ-ফূৰ্তি কৰিব, ভাল ভাল খাদ্য উপভোগ কৰিব, উপহাৰ পাব ।
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷