জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগে আপোনালৈ অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল…
Published : March 19, 2026 at 9:39 AM IST
মেষ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব কিন্তু নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷
মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : দিনটোৰ বেছি সময় প্ৰাৰ্থনা আৰু মন্দিৰ ভ্ৰমণতে যাব ৷ আপুনি শান্ত থাকিব পাৰিব আৰু হঠাৎ হোৱা ধনাগমনে আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব ৷ এই সময়ত গ্ৰহৰ প্ৰভাব দেখা পোৱা যাব আৰু সুন্দৰ জীৱন লাভ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । কর্মত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
মকৰ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাবত এটা সুন্দৰ দিন ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে এইয়া আৰ্শীবাদস্বৰূপ হৈ পৰিব ৷ ধনৰ আগমনৰ বাট মুকলি হ’ব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সহজ দিন ৷
কুম্ভ ৰাশি : অদৰকাৰী আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷ পৰিয়ালৰ মাজত থকা শান্তি ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷ ধৰ্মৰ কামত সময় আৰু টকা খৰছ কৰি আপুনি অলপ চিন্তামুক্ত হ’ব পাৰিব ৷ খাদ্যভাসৰ ওপৰত চকু ৰাখি নিজকে স্বাস্থ্যবান কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷
মীন ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷