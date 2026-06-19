শুকুৰবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কাৰ বাবে সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...

শুকুৰবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কাৰ বাবে সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
শুকুৰবাৰৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : June 19, 2026 at 3:42 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন ব্যৱসায়ৰ পথ অনুসন্ধান কৰিব পাৰে । প্ৰেমত অশুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : পুৰণি বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীয়ে শিক্ষা অধ্যয়নত মনোযোগ দিব ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আবেলিটো প্ৰায় ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো সাধাৰণ ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ মানসিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল ৷ বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
- মীন ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ভৱিষ্যতৰ বাবে বেংকত টকা জমা ৰাখিব পাৰে, ফলত সেই টকাখিনিৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷