জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : July 19, 2026 at 4:59 AM IST
- মেষ ৰাশি : শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : অধিক পেশাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱনা, চিন্তাৰ সাগৰত সোমাই পৰিব ৷ যাৰ ফলত মনত দুবিধাৰ সৃষ্টি হ’ব আৰু মনোযোগিতাৰ অভাবে দেখা দিব ৷ মগজুত বেছি জোৰ দিয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে , কিন্তু ভ্ৰমণ এসপ্তাহৰ বাবে বাতিল কৰক, পানীৰ পৰা অলপ সাৱধানে থকা ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি নিজৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু মিঠা মাতেৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰিব ৷ বৌদ্ধিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতি হ’ব ৷ আপোনাৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ’ব ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব ৷
- তুলা ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : নতুন গ্রাহক লাভ কৰিব ৷ হতাশ নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷