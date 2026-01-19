ভগৱান শিৱৰ কৃপাত সোমবাৰে কোনবোৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকা সমৃদ্ধিশালী হ’ব, জানো আহক...
সোমবাৰ মানেই বাবা ভোলানাথৰ দিন । ভগৱান শিৱৰ কৃপা কাৰ ওপৰত বৰষিব ? ইটিভি ভাৰত, অসমৰ জৰিয়তে জানো আহক আজিৰ ৰাশিফল...
Published : January 19, 2026 at 5:21 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা হৈ পৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যত পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : দৃঢ় নিশ্চয়তা, নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰখা উচিত । সঠিক ফল লাভ । কর্ম সমৰ্পণ কৰা প্ৰতিজ্ঞা লোৱা উচিত । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব । লক্ষ্যত সফল ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । আবেলি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমত শুভ ।
- কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া সকলো লোকে আপোনাক ভাল পাব । টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়া নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ।
- সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অনাকাংক্ষিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । সত্যৰ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন । চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব । প্ৰশংসা লাভ । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । খৰচ বৃদ্ধি ।
- কন্যা ৰাশি : আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ।
- তুলা ৰাশি : আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আজি প্ৰায় সফল হʼব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰি, কামটো বেয়া হোৱাৰ ভাৱনাৰে আপোনাক দিনটো বেৰি ৰাখিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰত কোনো সম্পৰ্ক বেয়া কৰিব পাৰে, তথাপিও শীঘ্ৰেই সেয়া সমাধান কৰিব আৰু ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত মিলি সময় কটাব পাৰিব ।
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব । ভাল বন্ধু লাভ । উপযুক্ত পথত চলিব । লক্ষ্যত সফল । সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । এই সক্ৰিয়তাৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল । বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । নিজৰ প্ৰেম সম্পর্ক মনোযোগ দিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মীন ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে । নিজৰ মনৰ শুনিব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব । চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল । নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হʼব ।