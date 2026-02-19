কোন ৰাশিত আজি মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰষিব ? কোনে ল’ব লাগিব সাৱধানতা, জানো আহক...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক দিনটোৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 4:49 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ ৷ বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধুত্ব গঢ়িব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : ধৰ্মীয় উৎসৱ উদযাপন কৰিব ৷ নতুন বস্তু কিনিব পাৰে ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- কন্যা ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই আপোনাক উৎসাহিত ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কাৰ্য-ব্যৱসায় সতৰ্ক বা সাৱধানে থাকিব ৷
- তুলা ৰাশি : অধ্যয়ন ভাল হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ! কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ সত্যৰ ভাল ফল লাভ ৷ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মকৰ ৰাশি : আমাৰ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- মীন ৰাশি : আজি আৱেগীক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ জীৱনত পৰিব ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷