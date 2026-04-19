জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : April 19, 2026 at 4:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । বিবাহ সংযোগত আজি সফলতা ুলাভ হʼব । আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে । আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । আবেলি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ।
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ কাষৰীয়া লোকসকলে আৰাম কৰিব, আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব । কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ।
- কৰ্কট ৰাশি : কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা থাকিব আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । মনোযোগ দিব ।
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে । আপোনাৰ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ হʼব । প্ৰায় ভাল দিন হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : পিতৃ-মাতৃ, লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে । টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে । আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ।
- তুলা ৰাশি : আপুনি ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা আৰু আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থকা কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব । পার্টি হʼব পাৰে, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । প্ৰেমৰ সংযোগত সফল হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : খুব কম সময়ত সাফল্য উচিত নহয়। আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । কর্ম-ব্যৱসায়ত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব । সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- ধনু ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব । আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব । ভুল পথত নচলিবলৈ আনক সহায় কৰিব। শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব, সফল হʼব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি কোনো কাৰণ নাই পার্টিৰ, পার্টি হʼব পাৰে । আজি আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি আপোনাৰ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ।
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাল দিন হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । ব্যৱসায়ৰ কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । আপুনি সফল হʼব ।