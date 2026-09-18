বিশ্ব খনিকৰৰ কৃপাত শুকুৰবাৰৰ দিনটো কেনে যাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শুকুৰবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাশিফল... (RKC)
Published : September 18, 2026 at 4:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ স্থিতি সফল হʼব ৷ চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় কটাব ৷
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত বা ক’ৰবাত ফুৰিবলৈ বা কোনো বনভোজত যাব পাৰে । কোনো আলোচনাত অংশ ল’ব পাৰে, যি আপোনাৰ ব্যৱসায়ক অধিক উন্নতি কৰিব । সামাজিকভাৱে বহুত সন্মান পাব । ব্যক্তিগতভাৱে বহুত ধন পাব ।
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্য উদয় হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি বৰ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰিয় সংগীৰ লগতে দন্দত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷
- সিংহ ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাগ্যশালি দিন ৷ সুখি থাকক ৷ সময় ভাল ৷ মানসিক শান্তি লাভ ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্ত ৷ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো বৰ ভাল নহয় ৷ কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা পাব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে চিন্তাত পেলাব ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ চেষ্টা কৰক ৷ ঘৰুৱাত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ প্ৰিয় ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঘাট পাব পাৰে ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰন ৰাখক ৷ আইনী কাগজত চহী কৰাৰ আগতে দুবাৰ চিন্তা কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- মীন ৰাশি : ভ্রমণলৈ যাব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় উৎসৱ উদযাপন হʼব ৷