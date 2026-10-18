মহাসপ্তমীৰ দ্বিতীয়টো দিন : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?

মহাসপ্তমীৰ দ্বিতীয়টো দিন : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে দেওবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 18, 2026 at 5:42 AM IST
- মেষ ৰাশি : মানসিক অশান্তি ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু ঘৰত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব ৷ ভুল বুজাবুজিৰ বাবে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ’ব ৷ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক ৷
- বৃষ ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মিথুন ৰাশি : বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ পিতৃ-মাতৃ আৰু লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- সিংহ ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ধাৰ্মীয় উৎসৱ উৎযাপন কৰিব পাৰে ৷ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্যত সফল নহ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ যতন লওঁক । পৰিকল্পিত কাম হাতত ল’লে সফল হ’ব । আৰ্থিক লাভৰ যোগ । তীৰ্থযাত্ৰা হ’ব পাৰে । কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰত কোনো শুভ অনুষ্ঠানত যোগ দিব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামত দিন ভাল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ চৰকাৰী নথিপত্রত সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বহুতো আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায়ী বা চাকৰিয়ালে ইতিবাচক ফল পাব । পিতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত আৰু লাভবান হ’ব । ঘৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ থাকিব ।