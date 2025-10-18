কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল… (ETV Bharat)
Published : October 18, 2025 at 5:33 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি সিদ্ধান্ত সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে কৰিব । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কর্মত পৰিব পাৰে ।সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব । সফল হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল । ভাল অভ্যাস কৰিব । হতাশা হʼব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । অন্যথা দিন বিপদা হʼব পাৰে । খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আজি ভাল সুযোগ লাভ হʼব পাৰে । ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে । নিজৰ মনৰ কথা শুনিব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । দিনটো প্ৰায় ভাল, আনন্দময় হʼব । আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । খং-ৰাগ নকৰিব । শান্ত হৈ থাকিব ।
- তুলা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ।নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল
- ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব । খেলিমেলি হʼব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । লক্ষ্যত সফল । সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব । প্ৰশংসা লাভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । পার্টী হʼব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব । নাম আৰু সুনাম হʼব । ব্যৱসায়ত সফল । বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ।