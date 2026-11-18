আজি বুধবাৰ : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ বুধবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 18, 2026 at 5:03 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক আৰু ঘটনাবহুল ৷ আজি ছ’চিয়েল নেটৱাৰ্কিঙক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ বিদেশত স্থায়ীভাৱে বসবাসকাৰী সন্তানৰ পৰা আকৰ্ষণীয় খবৰ পাব পাৰে ৷ তেওঁলোকক লগো পাব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ৷
- বৃষ ৰাশি : চাকৰি কৰাসকলৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুওৱাৰ সময় ৷ নতুন ক্ষেত্ৰত কাম সহজ গতিত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মী আৰু বচৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ পদোন্নতি হ’ব বা পুৰস্কাৰ লাভৰ সময় ৷ আগতে হৈ নুঠা কামবোৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ আৰু চৰকাৰী কামত সফল হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ গ্ৰহ ভাল নহয় ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায় লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহ আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি মানসিক উদ্বেগ আৰু অশান্তিত ভুগিব আৰু শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ নাথাকিব ৷ সংবেদনশীলতাৰে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আপুনি আজি ধীৰ-স্থিৰ হৈ থাকক ৷ বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা মৰম চেনেহ নাপাব, তেওঁলোকে আপোনাৰ মনৰ কথা বুজি নাপাব ৷ আৰ্থিক ক্ষতিৰ ইংগিত আছে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ চহী কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্মৰ প্ৰৱল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- মকৰ ৰাশি : কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷