কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক 18 মাৰ্চৰ ৰাশিফলত...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক 18 মাৰ্চৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : March 18, 2026 at 4:09 AM IST
- মেষ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা । দাম্পত্য সুখ নাই বুলিয়ে ক’ব পাৰি । ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো কাম নকৰিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ বদনাম হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়াটো প্ৰায় ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- ধনু ৰাশি : দিন ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ লাভৱান হ’ব । নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : শ্বেয়াৰ বজাৰত লগোৱা টকাই আপোনাক প্ৰচুৰ লাভ দিব ৷ ধনৰ দিশত শুভ ৷ ঘৰুৱা দিশত এনে নহয়, কাৰণ প্ৰিয়জনৰ পৰা আঘাত পাব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
- মীন ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷