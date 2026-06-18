বৃহস্পতিত লক্ষ্মী লাভ ! কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...

বৃহস্পতিত লক্ষ্মী লাভ ! কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
18 জুনৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : June 18, 2026 at 3:20 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰাত মনোযোগ দিব ৷ দিনটো সৌভাগ্যকৰ হʼব ৷ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল ৷ ড্ৰাইভ সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে ভাল বন্ধুত্ব স্থাপন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ সংযোগত সফল ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷
- মিথুন ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ ল’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ জীৱনত সফল হʼব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰশংসা লাভ ৷ আনন্দময় দিন ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ ই দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি আৰু হতাশা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ নতুন সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিহ ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷