প্ৰেমৰ পৰা ধন লাভলৈ- শনিবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ চকা ঘূৰিব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
18 জুলাইৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : July 18, 2026 at 3:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি সিদ্ধান্ত সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে ল’ব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ স্বাস্থ্য ভালে থকাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাতো ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকিব ৷ ভাল অভ্যাস গঢ়িব ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰৰ ভাল ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাল সুযোগ লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব ৷ সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷
- তুলা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব |৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ পৰিশ্ৰমৰ সুখ ভোগ কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে আনন্দময় দিন হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷