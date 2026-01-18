কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দেওবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দেওবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ পৰচৰ্চা নকৰিব ৷ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আপুনি অধিক সংবেদনশীল আৰু অস্থিৰ হৈ থাকিব যি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ কথা কওঁতে মন কৰিব ৷ কৰ্মস্থলীত বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাটো এৰাই চলক ৷ জ্যেষ্ঠ, সহকৰ্মী বা বিৰোধীৰ লগত বিবাদত লিপ্ত নহ’ব ।
- মিথুন ৰাশি : দিনটোত মিশ্রিত ফল লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷ আবেলিটো কিছু কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ মাতৃৰ ফালৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ ৷ ঘৰৰ পৰিৱেশ অধিক আনন্দময় ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি ভাল ৷ কোনো বৌদ্ধিক চৰ্চাত ভাগ ল’ব পাৰিব ৷ সমাজত নাম খ্যাতি লাভ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ বিদেশী বন্ধু-বৰ্গ লগত ভালদৰে সময় কটাব ৷ সেয়েহে কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।
- কন্যা ৰাশি : আজি অলস আৰু দুৰ্বল হৈ থাকিব । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা ৷ আপোনাৰ মেজাজি মনৰ বাবে বেয়া নাম পাব পাৰে; আপোনাৰ সন্মানক আঘাত হানিব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বাতিল কৰক ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলক ৷ নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰাৰ উচিত সময় ৷ নতুন কাপোৰ কিনিব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- ধনু ৰাশি : ফল লাভৰ দিন ৷ আৰ্থিক লাভ আৰু কৰ্মত সফলতা ৷ সন্ধিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰক ৷ অলপ সময় নিৰিবিলিভাৱে বহক । ই আপোনাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান দিব । অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- মকৰ ৰাশি : পুৱাৰ কিছু সমস্যাৰ বাহিৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই । দিনটোৰ প্ৰথমভাগত আপুনি সতৰ্ক আৰু সাৱধান হৈ থকা উচিত, বিশেষকৈ যদি আপুনি কোনো আইনী বিবাদৰ সাক্ষী হয় । দ্ৰুতবেগত গাড়ী নচলাব, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘৰৰ পৰিৱেশ অনুকূল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ ৷ দান বা সামাজিক কৰ্ম কৰিব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি প্ৰায় সফল ৷ কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- মীন ৰাশি : আমদানি-ৰপ্তানি ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ নতুন কার্যই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷