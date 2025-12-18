বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : December 18, 2025 at 4:45 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷
মিথুন ৰাশি : আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল সফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাল দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায়ৰ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত এতিয়াই গ্ৰহণ নকৰিব, অলপ সময় লওক ৷ নতুন একো এতিয়াই আৰম্ভ নকৰাই মংগল ৷ ভ্ৰমণ অলপ দিনৰ বাবে বাতিল কৰক ৷ আপোনাৰ ভালপোৱা ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদত লিপ্ত নোহোৱাই ভাল, তেওঁৰ লগত ভাল ব্যবহাৰ কৰক অন্যথা আপুনি লাজ বা আঘাত পাব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
মীন ৰাশি : আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷