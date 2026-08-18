কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা, কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : August 18, 2026 at 7:08 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি কিছুসময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জনত থাকিবলৈ বিচাৰিব । আজি ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : আনন্দময় দিন হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগ কাৰণ সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ড্ৰাইভ সাৱধান সুস্থিৰে কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : আমদানি-ৰপ্তানি ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কার্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত জড়িত হʼব ৷ আহাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱা বস্তু লোৱাৰ আগত, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আৰু কেঁচুৱাক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধোৱা আদি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত জড়িত ৷
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ অধিক বেছি কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কার্য জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷