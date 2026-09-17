কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
ৰাশিফল (RKC)
Published : September 17, 2026 at 4:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় পাৰ কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : নতুন অধ্যয়নৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিব ৷ হজমি শক্তি হ্ৰাস হ’ব ৷ মানসিক কিছু অশান্তি হ’ব ৷ ভ্ৰমণৰ চিন্তা মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক ৷
- সিংহ ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ দৰমহা ভাল ৷ কর্মত ব্যস্ততা বাঢ়িব ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰাত অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : ভাল বন্ধু লাভ ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্ত কৰিব ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- ধনু ৰাশি : তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ গাড়ী সাৱধানে চলাব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷