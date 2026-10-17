আজি মহাসপ্তমী : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে শনিবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 17, 2026 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো নিস্তেজ হৈ থাকিব । ভাগৰুৱা, এলেহুৱা আৰু অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব । সৰু সুৰা কথাত মূৰ গৰম নকৰিব । ঘৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, কাকো আঘাত দি কথা নক’ব । ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : ধ্যান কৰক আৰু মনক স্থিৰ কৰক ৷ ভাগৰি পৰিব ৷ ভ্ৰমণ শুভ নহ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : ইন্দ্ৰিয় সুখ পৰিতৃপ্তি আৰু সুখভোগৰ যোগ । বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সুখদায়ক ভ্ৰমণত যাব পাৰে । কাপোৰ কিনিবলৈ যাব পাৰে । দিনটো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল । ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উত্তম । সুখৰ মুহূৰ্ত সৃষ্টি হ’ব । শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটোৱাৰ সম্ভাৱনা । চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো ফলদায়ক ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা বা শিল্পীৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আঁচৰিত নহ’ব, ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ কর্মৰ কাতিৰত দূৰৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ মাতৃৰ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেই পৰামর্শ ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো পৰিকল্পনা অনুসৰি গৈ থাকিব । আৰ্থিক লাভ নিশ্চিত । সৰু সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখকৰ কিছু মুহূৰ্ত কটাব ।
- মকৰ ৰাশি : ধৰ্মীয় কামত বেছি মন দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ আইনী বিষয়ৰ কামত বিশেষ চকু ৰখা প্ৰয়োজন ৷ দুৰ্ঘটনা পৰা সাৱধান ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সফল দিন ৷ ব্যবসায়ত বহু উন্নতি ৷ পুৰণি বন্ধু লগ পাব ৷ নতুন বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুন্দৰ সময় ৷ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰিছে যদি আজি উত্তম দিন ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল লাভ হʼব ৷